В Чорному морі стає безпечніше — Плетенчук розповів про успіхи ВМС України

Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

Українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. Росія перестала домінувати на воді, однак загроза у вигляді Чорноморського флоту все ж залишається постійно.

Про це повідомив в Медіацентрі Україна Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Ситуація у Чорному морі

За словами Дмитра Плетенчука, минулого року окупанти вільно почували себе в акваторії Чорного моря, однак наразі ситуація змінилася на кращу для України сторону.

"В першу чергу наша мета була розблокувати наше море, зробити так, щоб ворог не міг впливати на наше цивільне судноплавство, яке настільки важливе для України, для нашого експорту, для відповідного надходження в бюджет. І ця мета була досягнута", — зазначив капітан.

Стан ЧМФ РФ

За словами військового, наразі вражена майже третина ворожого флоту.

"27 одиниць разом з субмариною. З них 14 — це помітні серйозні одиниці різних класів, а саме ВДК, ракетні катери, субмарина і патрульний корабель", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За даними ВМС України, пошкодженими на ремонті лишаються 15 кораблів. Проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.

Яка загроза

За словами капітана, вороже корабельне угрупування в Азово-Чорноморському регіоні є досить серйозним.

"У РФ ще залишається 10 ракетоносіїв, серед яких 3 є підводними човнами. Також на чергуванні 2 ракетні катери, кілька патрульних та сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика", — повідомив військовий.

Нагадаємо, що експертам вдалося встановити корабель, з якого знімалося відео влучання у "Сергія Котова". Цими даними вони скористались для встановлення точного місця удару по патрульному кораблю РФ.

Також ми писали, що сьогодні, 6 березня, ворожі кораблі у Чорному морі залишаються у пунктах базування. Окрім цього, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Середземному морі, наразі загальний залп складає 8 ракет "Калібр".