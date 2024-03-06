Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Чорному морі стає безпечніше — Плетенчук розповів про успіхи ВМС України arrow

В Чорному морі стає безпечніше — Плетенчук розповів про успіхи ВМС України

6 березня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Чорному морі стає безпечніше — Плетенчук розповів про успіхи ВМС України
Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. Росія перестала домінувати на воді, однак загроза у вигляді Чорноморського флоту все ж залишається постійно.

Про це повідомив в Медіацентрі Україна Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Ситуація у Чорному морі

За словами Дмитра Плетенчука, минулого року окупанти вільно почували себе в акваторії Чорного моря, однак наразі ситуація змінилася на кращу для України сторону.

"В першу чергу наша мета була розблокувати наше море, зробити так, щоб ворог не міг впливати на наше цивільне судноплавство, яке настільки важливе для України, для нашого експорту, для відповідного надходження в бюджет. І ця мета була досягнута", — зазначив капітан.

Стан ЧМФ РФ

За словами військового, наразі вражена майже третина ворожого флоту.

"27 одиниць разом з субмариною. З них 14 — це помітні серйозні одиниці різних класів, а саме ВДК, ракетні катери, субмарина і патрульний корабель", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За даними ВМС України, пошкодженими на ремонті лишаються 15 кораблів. Проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.

Яка загроза

За словами капітана, вороже корабельне угрупування в Азово-Чорноморському регіоні є досить серйозним.

"У РФ ще залишається 10 ракетоносіїв, серед яких 3 є підводними човнами. Також на чергуванні 2 ракетні катери, кілька патрульних та сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика", — повідомив військовий.

Нагадаємо, що експертам вдалося встановити корабель, з якого знімалося відео влучання у "Сергія Котова". Цими даними вони скористались для встановлення точного місця удару по патрульному кораблю РФ.

Також ми писали, що сьогодні, 6 березня, ворожі кораблі у Чорному морі залишаються у пунктах базування. Окрім цього, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Середземному морі, наразі загальний залп складає 8 ракет "Калібр".

Одеса
війна
російські війська
ЗСУ
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
атака
флот
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд