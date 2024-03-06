Україна збільшує кількість ППО на півдні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Вранці по Одесі було завдано чергового удару і саме це реальна сутність дій Росії — постійний терор. І кожен збитий "шахед", кожна збита російська ракета, знищений ворожий літак — це врятовані життя людей, будинки та інфраструктура", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що саме тому Україні потрібна допомога, зокрема в ППО. Адже наша країна захищає незалежність та життя своїх людей.

Допомога Греції

Морська країна-член НАТО допоможе Одещині у посиленні спроможності Чорноморського узбережжя. Також обговорили передачу необхідних боєприпасів для фронту.

"Ми відкрили море для руху суден та змогли зняти повну російську блокаду з наших портів. Це дозволило відновити повний рух суден з продовольством", — наголосив Зеленський.

Зазначимо, що наразі Україна наближається до показника у 30 млн тонн вантажів, опрацьованих для експорту морським коридором.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський став свідком ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені.

Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. Росія перестала домінувати на воді, однак загроза у вигляді Чорноморського флоту все ж залишається постійно.