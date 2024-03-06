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Украина увеличивает количество ПВО на юге, — Зеленский

6 марта 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина увеличивает количество ПВО на юге, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Утром по Одессе был нанесен очередной удар и именно это реальная сущность действий России — постоянный террор. И каждый сбитый "шахед", каждая сбитая российская ракета, уничтоженный вражеский самолет — это спасенные жизни людей, дома и инфраструктура", — сказал президент.

Зеленский отметил, что именно поэтому Украине нужна помощь, в частности ПВО. Наша страна ведь защищает независимость и жизнь своих людей.

Помощь Греции

Морская страна-член НАТО поможет Одесчине в усилении способностей Черноморского побережья. Также обсудили передачу необходимых боеприпасов для фронта.

"Мы открыли море для движения судов и смогли снять полную российскую блокаду с наших портов. Это позволило восстановить полное движение судов с продовольствием", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в настоящее время Украина приближается к показателю в 30 млн. тонн грузов, обработанных для экспорта морским коридором.

Напомним, сегодня, 6 марта, в ходе рабочего визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский стал свидетелем вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, погибли и ранены.

Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. Россия перестала доминировать на воде, однако угроза Черноморского флота все же остается постоянно.

Владимир Зеленский
Одесса
война
НАТО
Черное море
финансовая помощь
Греция
Новости Одессы
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