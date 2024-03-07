Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Удар по Одесі — у США відреагували на обстріл міста під час візиту Зеленського arrow

Удар по Одесі — у США відреагували на обстріл міста під час візиту Зеленського

7 березня 2024 03:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удар по Одесі — у США відреагували на обстріл міста під час візиту Зеленського
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що обстріл Одеси, коли там був український президент Володимир Зеленський та його закордонні партнери, свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО. Росію нічого не зупиняє обстрілювати нашу державу щодня.

Слова Міллера цитує Укрінформ

Читайте також:

Реакція США на обстріл Одеси, коли там був Зеленський

"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони", — сказав Міллер. 

Він звернувся до Конгресу та наголосив на терміновості необхідної допомоги Україні, якої вона так потребує, аби "боротись з російською агресією". 

Посадовець також додав, що Сполучені Штати перебувають у постійному контакті з Україною і Грецією.

Обстріл Одеси 6 березня — що відомо

Нагадаємо, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

Однак керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що між атакою Росії на Одесу та візитом в місто Зеленського немає жодних зв'язків.

Володимир Зеленський
США
Одеса
Греція
обстріли
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд