Удар по Одесі — у США відреагували на обстріл міста під час візиту Зеленського

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Creative Commons

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що обстріл Одеси, коли там був український президент Володимир Зеленський та його закордонні партнери, свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО. Росію нічого не зупиняє обстрілювати нашу державу щодня.

Слова Міллера цитує Укрінформ.

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"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони", — сказав Міллер.

Він звернувся до Конгресу та наголосив на терміновості необхідної допомоги Україні, якої вона так потребує, аби "боротись з російською агресією".

Посадовець також додав, що Сполучені Штати перебувають у постійному контакті з Україною і Грецією.

Обстріл Одеси 6 березня — що відомо

Нагадаємо, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

Однак керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що між атакою Росії на Одесу та візитом в місто Зеленського немає жодних зв'язків.