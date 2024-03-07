Гуменюк пояснила, чи повʼязана атака РФ на Одесу з візитом Зеленського

Керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк. Фото: Фото:Наталія Гуменюк / Facebook

Керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що між атакою Росії на Одесу у середу, 6 березня, та візитом в місто Президента України Володимира Зеленського немає жодних зв'язків.

Про це Наталія Гуменюк заявила в ефірі Донбас.Реалії у середу, 6 березня.

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Гуменюк наголосила, що удар по Одесі не пов'язаний із приїздом президента 6 березня. Головна причина атаки — це, за словами речниці, тероризм, який Росія породжує постійно, знищуючи українські міста.

"Відбувається те, що Росія — терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", — підкреслила керівниця пресцентру Cил оборони півдня.

У своїй заяві Гуменюк також додала про те, що російські війська атакували Одесу і напередодні зернової угоди, під час неї і після закінчення.

Нагадаємо, 6 березня в Одесі під час повітряної тривоги лунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.

Під час робочої поїздки в Одесу Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом стали свідками ворожого удару. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.