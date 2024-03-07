Гуменюк объяснила, связана ли атака РФ на Одессу с визитом Зеленского

Руководитель объединенного пресс-центра Cил обороны юга Наталья Гуменюк. Фото: Фото:Наталья Гуменюк / Facebook

Руководитель объединенного пресс-центра Cил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что между атакой России на Одессу в среду, 6 марта, и визитом в город Президента Украины Владимира Зеленского нет никаких связей.

Об этом Наталья Гуменюк заявила в эфире Донбасс. Реалии в среду, 6 марта.

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Визит Зеленского и удар по Одессе не связаны между собой

Гуменюк подчеркнула, что удар по Одессе не связан с приездом президента 6 марта. Главная причина атаки — это, по словам пресс-секретаря, терроризм, который Россия порождает постоянно, уничтожая украинские города.

"Происходит то, что Россия — террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", — подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны юга.

В своем заявлении Гуменюк также добавила о том, что российские войска атаковали Одессу и накануне зерновой сделки, во время нее и после окончания.

Напомним, 6 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Оккупанты ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрела погибли пять человек.

Во время рабочей поездки в Одессу Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом стали свидетелями вражеского удара. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.