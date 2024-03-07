Удар по Одессе — в США отреагировали на обстрел города во время визита Зеленского
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что обстрел Одессы, когда там был украинский президент Владимир Зеленский и его зарубежные партнеры, свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО. Россию ничего не останавливает обстреливать наше государство каждый день.
Слова Миллера цитирует Укринформ.
Реакция США на обстрел Одессы, когда там был Зеленский
"Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину каждый день. И это напоминание о необходимости Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны", — сказал Миллер.
Он обратился к Конгрессу и отметил срочность необходимой помощи Украине, в которой она так нуждаются, чтобы "бороться с российской агрессией".
Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной и Грецией.
Обстрел Одессы 6 марта — что известно
Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.
В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.
Однако руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что между атакой России на Одессу и визитом в город Зеленского нет никаких связей.
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