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Удар по Одессе — в США отреагировали на обстрел города во время визита Зеленского

7 марта 2024 03:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по Одессе — в США отреагировали на обстрел города во время визита Зеленского
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что обстрел Одессы, когда там был украинский президент Владимир Зеленский и его зарубежные партнеры, свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО. Россию ничего не останавливает обстреливать наше государство каждый день. 

Слова Миллера цитирует Укринформ.

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"Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину каждый день. И это напоминание о необходимости Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны", — сказал Миллер.

Он обратился к Конгрессу и отметил срочность необходимой помощи Украине, в которой она так нуждаются, чтобы "бороться с российской агрессией".

Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной и Грецией.

Обстрел Одессы 6 марта — что известно

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

Однако руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что между атакой России на Одессу и визитом в город Зеленского нет никаких связей.

Владимир Зеленский
США
Одесса
Греция
обстрелы
война в Украине

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