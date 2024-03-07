Жозеп Боррель прокомментировал атаку россиян на Одессу 6 марта

Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Реакция международных представителей остается единогласной. Атака на Одессу во время пребывания в городе президента и партнеров из Греции свидетельствует о готовности России к эскалации конфликта.

Об этом написал на своей странице в соцсети Х Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Сообщение представителя Евросоюза. Фото: скриншот

Жозеп Боррель осудил российскую атаку на Одессу и подчеркнул, что это может свидетельствовать о готовности России к обострению военного конфликта.

"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда президент Зеленский и премьер-министр Мицотакис находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любых норм и его готовности к эскалации", — написал Жозеп Боррель.

Реакция США на атаку по Одессе

Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США, подчеркнул, что произошедший во время пребывания там Президента Владимира Зеленского и его международных партнеров обстрел Одессы является ярким примером необходимости дополнительного обеспечения противовоздушной обороны Украины. Он также отметил постоянное обстрелы Россией украинской территории, что свидетельствует о необходимости немедленных мер по защите Украины и ее граждан.

"Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину каждый день. И это напоминание о необходимости Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны", — сказал Мэтью Миллер.

Обстрел Одессы 6 марта — что известно

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

Также мы писали, что в то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что между атакой России на Одессу и визитом в город Зеленского нет никаких связей.