Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Жозеп Боррель прокомментировал атаку россиян на Одессу 6 марта arrow

Жозеп Боррель прокомментировал атаку россиян на Одессу 6 марта

7 марта 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жозеп Боррель прокомментировал атаку россиян на Одессу 6 марта
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Реакция международных представителей остается единогласной. Атака на Одессу во время пребывания в городе президента и партнеров из Греции свидетельствует о готовности России к эскалации конфликта.

Об этом написал на своей странице в соцсети Х Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Читайте также:
Жозеп Боррель прокомментировал атаку россиян на Одессу 6 марта - фото 1
Сообщение представителя Евросоюза. Фото: скриншот

Жозеп Боррель осудил российскую атаку на Одессу и подчеркнул, что это может свидетельствовать о готовности России к обострению военного конфликта.

"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда президент Зеленский и премьер-министр Мицотакис находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любых норм и его готовности к эскалации", — написал Жозеп Боррель.

Реакция США на атаку по Одессе

Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США, подчеркнул, что произошедший во время пребывания там Президента Владимира Зеленского и его международных партнеров обстрел Одессы является ярким примером необходимости дополнительного обеспечения противовоздушной обороны Украины. Он также отметил постоянное обстрелы Россией украинской территории, что свидетельствует о необходимости немедленных мер по защите Украины и ее граждан.

"Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину каждый день. И это напоминание о необходимости Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны", — сказал Мэтью Миллер.

Обстрел Одессы 6 марта — что известно

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

Также мы писали, что в то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что между атакой России на Одессу и визитом в город Зеленского нет никаких связей.

Владимир Зеленский
Европейский союз
Одесса
война
российские войска
Греция
порт
Одесская область
обстрелы
Одесский порт
Новости Одессы
ракета
Жозеп Боррель
президент
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта