Зеленский прокомментировал ракетный удар по Одессе 6 марта

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Взрыв от ракетного удара по Одессе раздался в нескольких сотнях метров от Президента Украины и международных партнеров. Такой террористический акт является проявлением неуважения не только к иностранным представителям, но и к мирным гражданам других государств.

Об этом сообщил глава государства в интервью Бруно Веспи.

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Владимир Зеленский в интервью Бруно Вести отметил, что взрыв во время ракетного удара по портовой инфраструктуре произошел в нескольких сотнях метров от него и греческой делегации.

"Мы были с премьер-министром Греции в порту. Там в нескольких сот метров, 300-400, был удар баллистической ракеты. Сирена сработала, однако ракета прилетела очень быстро" , — отметил президент.

По его словам, удар был нанесен с территории оккупированного Крыма, однако какова была цель — Владимир Зеленский не знает.

"Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае, это, если честно, что-то невероятное — атаковать в то время, когда в Украине находится премьер министр другого государства. Я уже не говорю о себе, а говорю об уважении к людям других государств. Вы видите, что от России и от Путина ее просто нет" , — сказал главнокомандующий.

Реакция Греции

Греческая делегация стала свидетелями обстрела Одессы 6 марта, в результате которого погибли 5 человек.

"Мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, поэтому это очень впечатляющий опыт. Мы понимаем, что эта война касается всех. Нет людей, которые находятся вне этой войны", — отметил премьер-министр Греции.

Комментарии международных лидеров

Напомним, что Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что обстрел Одессы, когда там был украинский президент Владимир Зеленский и его зарубежные партнеры, свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО. Россию ничего не останавливает обстреливать наше государство каждый день.

Также мы писали, что Жозеп Боррель осудил российскую атаку на Одессу и подчеркнул. По его словам, атака на Одессу во время пребывания в городе президента и партнеров из Греции свидетельствует о готовности России к эскалации конфликта.