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Російські терористи вранці атакували Одещину ракетою Х-31П — куди поцілили

9 березня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські терористи вранці атакували Одещину ракетою Х-31П — куди поцілили
Запуск ракети. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці, 9 березня, з акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області ворог випустив ракету Х-31П. Вона впала поза межами населеного пункту. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України

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"З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив ракету Х-31, яка влучила в поле поза межами населеного пункту. Люди та інфраструктура не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Російські терористи вранці атакували Одещину ракетою Х-31П — куди поцілили - фото 1
Повідомлення про запуск ракети. Фото: скриншот.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Внаслідок обстрілу в місті зруйновано багатоповерхівку та дістав поранення 7-річний хлопчик.

Також ми повідомляли, що росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини за добу. Найбільше дісталося Вовчанську, по якому окупанти завдали удару безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Додамо, що російська армія знову атакувала українські міста в ніч проти суботи, 9 березня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з 15 випущених Росією ударних безпілотників типу Shahed. Пуски здійснювалися з мису Чауда, що в Криму, та російського Приморсько-Ахтарська. 

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