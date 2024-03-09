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Российские террористы утром атаковали Одесчину ракетой Х-31П — куда попали

9 марта 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские террористы утром атаковали Одесчину ракетой Х-31П — куда попали
Запуск ракеты. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром, 9 марта, из акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области враг выпустил ракету Х-31П. Она упала вне населенного пункта.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Из самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустил ракету Х-31, попавшую в поле вне населенного пункта. Люди и инфраструктура не пострадали", — говорится в сообщении.

Российские террористы утром атаковали Одесщину ракетой Х-31П - куда попали - фото 1
Сообщение о запуске ракеты. Фото: скриншот.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. В результате обстрела в городе разрушена многоэтажка и получил ранение 7-летний мальчик.

Также мы сообщали, что россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины в сутки. Больше всего досталось Волчанску, по которому оккупанты нанесли удар беспилотниками. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Добавим, что российская армия снова атаковала украинские города в ночь на субботу, 9 марта. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из 15 выпущенных Россией ударных беспилотников типа Shahed. Пуски совершались с мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска.

россия
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