Одесчина нуждается в укреплении подразделений ПВО, — Братчук

Сергей Братчук. Фото: скриншот

Противовоздушная оборона является одним из важнейших приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.

Об этом в эфире "Киев 24" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Мы видим, что враг начал более интенсивно применять разнообразное огненное поражение области, а именно боевые дроны, а также точечные ракетные обстрелы", — отметил военный.

Братчук добавил, что сейчас область достаточно сильно укреплена противовоздушной системой, но из-за смены тактики врага, систем ПВО нужно больше. Прежде всего, это мобильных огневых групп. По его мнению, Одесская область, имеющая большое стратегическое значение, должна иметь и должным образом подготовленные и оборудованные подразделения для эффективной обработки всех угроз со стороны российских террористов.

Напомним, сегодня утром, 9 марта, из акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области враг выпустил ракету Х-31П. Она упала вне населенного пункта.

Также мы писали, что россияне выпустили ракету в сторону Одесского порта, в это время там находились президент Владимир Зеленский и греческая делегация. Из-за попадания в припортовую инфраструктуру погибли пять человек, еще столько же получили ранения.

Добавим, что российская армия снова атаковала украинские города в ночь на субботу, 9 марта. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из 15 выпущенных Россией ударных беспилотников типа Shahed. Пуски совершались с мыса Чауда в Крыму и русского Приморско-Ахтарска.