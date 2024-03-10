Россия уже шестые сутки не выводит корабли в Черное море — причины

Мужчина фотографируется у Черного моря. Фото: Новини.LIVE

После уничтожения корабля "Сергей Котов" россияне уже шесть суток кряду не выводят свои корабли на дежурство в Черное море. На сегодня, 10 марта, оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 — ракетоносители с 12 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовского моря — 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Украина устанавливает свои условия ведения боевых действий в Черном море. Инициатива полностью на стороне ВМС ВСУ.

Также мы писали, что противовоздушная оборона является одним из важнейших приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.

Добавим, что уничтожение судна "Сергей Котов" негативно влияет на кафиров, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.