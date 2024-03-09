Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна виборола ініціативу у Чорному морі, — ВМС arrow

Україна виборола ініціативу у Чорному морі, — ВМС

9 березня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Україна виборола ініціативу у Чорному морі, — ВМС
Українські військові охороняють Чорноморський коридор. Фото: REUTERS/Thomas Peter
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі. Наразі ініціатива повністю на боці ВМС ЗСУ.

Про це в етері Espreso.TV повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі", — заявив військовий.

Україна виборола ініціативу у Чорному морі, — ВМС - фото 1
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

Він також додав, що не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових умов та планує нові операції. 

Нагадаємо, що експертам вдалося встановити корабель, з якого знімалося відео влучання у "Сергія Котова". Цими даними вони скористались для встановлення точного місця удару по патрульному кораблю РФ.

Окрім цього, російські окупанти зняли "передсмертне" відео патрульного корабля. Українські військові потопили вороже судно за допомогою морських дронів Magura V5.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 9 березня, ворог уже п'ятий день не виводить свої кораблі на чергування у Чорне море. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом, надалі його іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський". 

Одеса
війна
ВМС
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити