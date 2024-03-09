Україна виборола ініціативу у Чорному морі, — ВМС

Українські військові охороняють Чорноморський коридор. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі. Наразі ініціатива повністю на боці ВМС ЗСУ.

Про це в етері Espreso.TV повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі", — заявив військовий.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

Він також додав, що не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових умов та планує нові операції.

Нагадаємо, що експертам вдалося встановити корабель, з якого знімалося відео влучання у "Сергія Котова". Цими даними вони скористались для встановлення точного місця удару по патрульному кораблю РФ.

Окрім цього, російські окупанти зняли "передсмертне" відео патрульного корабля. Українські військові потопили вороже судно за допомогою морських дронів Magura V5.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 9 березня, ворог уже п'ятий день не виводить свої кораблі на чергування у Чорне море. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом, надалі його іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський".