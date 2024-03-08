Президент України дав ім'я корвету, побудованому в Туреччини — на честь кого назвали

Корвет типу "Ada". Фото: marine traffic

Президент постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом надалі корвет іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський".

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Президента України.

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"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського постановляю присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ ім’я гетьмана Івана Виговського", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про корвет

"Ada" — тип протичовнових корветів прибережної зони,частина проекту MILGEM, розроблених в першу чергу для ВМС Туреччини. Для України корвети типу "Ada" будуватимуть з врахуванням можливості переозброєння на кращі, новіші зразки озброєння, а також з можливістю використання озброєння різних виробників.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, тоді була нарізана сталь та формувалися секції. Пізніше, восени 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. Планується, що корвет "Гетьман Іван Виговський" ухвалять до складу ВМФ України вже у цьому році.



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