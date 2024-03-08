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Президент України дав ім'я корвету, побудованому в Туреччини — на честь кого назвали

8 березня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Президент України дав ім'я корвету, побудованому в Туреччини — на честь кого назвали
Корвет типу "Ada". Фото: marine traffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Президент постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом надалі корвет іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський". 

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Президента України.

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"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського постановляю присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ ім’я гетьмана Івана Виговського", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про корвет

"Ada" — тип протичовнових корветів прибережної зони,частина проекту MILGEM, розроблених в першу чергу для ВМС Туреччини. Для України корвети типу "Ada" будуватимуть з врахуванням можливості переозброєння на кращі, новіші зразки озброєння, а також з можливістю використання озброєння різних виробників. 

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, тоді була нарізана сталь та формувалися секції. Пізніше, восени 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. Планується, що корвет "Гетьман Іван Виговський" ухвалять до складу ВМФ України вже у цьому році.

Нагадаємо, що за кілька тижнів в Україні зʼявляться 800 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Однак наразі на фронті існує певний дефіцит боєприпасів, який компенсують різними видами дронів, зокрема камікадзе. 

Також ми писали, що Служба безпеки України показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Стало відомо, що він не тільки несе вибухівку, але й має вогнеметну систему.

Володимир Зеленський
Туреччина
Одеса
ВМС
Чорне море
корабель
Україна
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президент
флот

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