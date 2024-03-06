Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна компенсує снарядний голод на фронті дронами arrow

Україна компенсує снарядний голод на фронті дронами

6 березня 2024 20:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна компенсує снарядний голод на фронті дронами
Військовий запускає дрон. Фото: Михайло Федоров
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За кілька тижнів в Україні зʼявляться 800 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Однак наразі на фронті існує певний дефіцит боєприпасів, який компенсують різними видами дронів, зокрема камікадзе. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

Читайте також:

"У чеській ініціативі є певний прогрес. Але позитивний результат зможемо оцінити тільки коли відповідна кількість снарядів будуть в Україні", — сказав президент.

Альтернатива 155 калібру

Водночас Зеленський наголосив, що відповідні замінники є у західних партнерів, проте наразі про їхні постачання Україні не йдеться. Деякі країни зволікають з ухваленням нового пакету через погрози з боку РФ. 

"На сьогодні є тільки дрони. Це відбувається у нас, зростає виробництво. Це єдина поки що альтернатива артилерії. Але є інші види зброї. У наших партнерів є далекобійна зброя і тут не може бути дефіциту сміливості", — підкреслив верховний головнокомандувач. 

Нагадаємо, Служба безпеки України показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Загалом вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень на 35 дронів.

Також Служба безпеки України використовує морський дрон власного виробництва Sea Baby для атак по російських об'єктах. Стало відомо, що він не тільки несе вибухівку, але й має вогнеметну систему.

Одеса
Чехія
Одеська область
боєприпаси
Новини Одеси
дрони
допомога військовим
допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд