Україна компенсує снарядний голод на фронті дронами

Військовий запускає дрон. Фото: Михайло Федоров

За кілька тижнів в Україні зʼявляться 800 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Однак наразі на фронті існує певний дефіцит боєприпасів, який компенсують різними видами дронів, зокрема камікадзе.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"У чеській ініціативі є певний прогрес. Але позитивний результат зможемо оцінити тільки коли відповідна кількість снарядів будуть в Україні", — сказав президент.

Альтернатива 155 калібру

Водночас Зеленський наголосив, що відповідні замінники є у західних партнерів, проте наразі про їхні постачання Україні не йдеться. Деякі країни зволікають з ухваленням нового пакету через погрози з боку РФ.

"На сьогодні є тільки дрони. Це відбувається у нас, зростає виробництво. Це єдина поки що альтернатива артилерії. Але є інші види зброї. У наших партнерів є далекобійна зброя і тут не може бути дефіциту сміливості", — підкреслив верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, Служба безпеки України показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Загалом вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень на 35 дронів.

Також Служба безпеки України використовує морський дрон власного виробництва Sea Baby для атак по російських об'єктах. Стало відомо, що він не тільки несе вибухівку, але й має вогнеметну систему.