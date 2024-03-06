Украина компенсирует снарядный голод на фронте дронами

Военный запускает дрон. Фото: Михаил Федоров

Через несколько недель в Украине появятся 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Однако на фронте существует определенный дефицит боеприпасов, который компенсируют разными видами дронов, в частности камикадзе.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"В чешской инициативе есть определенный прогресс. Но положительный результат сможем оценить только когда соответствующее количество снарядов будут в Украине", — сказал президент.

Альтернатива 155 калибра

В то же время Зеленский подчеркнул, что соответствующие заменители есть у западных партнеров, однако пока об их поставках Украине речь не идет. Некоторые страны затягивают принятие нового пакета из-за угроз со стороны РФ.

"На сегодняшний день есть только дроны. Это происходит у нас, растет производство. Это единственная пока еще альтернатива артиллерии. Но есть другие виды оружия. У наших партнеров есть дальнобойное оружие и здесь не может быть дефицита смелости", — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Напомним, Служба безопасности Украины показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы. В общей сложности удалось собрать почти 300 миллионов гривен на 35 дронов.

Также Служба безопасности Украины использует морской дрон собственного производства Sea Baby для атак по российским объектам. Стало известно, что он не только несет взрывчатку, но и имеет огнеметную систему.