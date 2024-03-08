Президент Украины дал имя корвету, построенному в Турции — в честь кого назвали

Корвет типа "Ada". Фото: marine traffic

Президент постановил присвоить корвету класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу в дальнейшем корвет будут именовать — "Гетман Иван Выговский".

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Президента Украины.

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"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского постановляю присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил ВСУ имя гетмана Ивана Выговского", — говорится в сообщении.

Что известно о корвете

"Ada" — тип противолодочных корветов прибрежной зоны, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турции. Для Украины корветы типа Ada будут строить с учетом возможности перевооружения на лучшие, более новые образцы вооружения, а также с возможностью использования вооружения различных производителей.

Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, тогда была нарезана сталь и формировались секции. Позднее осенью 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. Планируется, что корвет "Гетман Иван Выговский" будет принят в состав ВМФ Украины уже в этом году.



Напомним, что через несколько недель в Украине появятся 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Однако на фронте существует определенный дефицит боеприпасов, который компенсируют разными видами дронов, в частности камикадзе.

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