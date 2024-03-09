Росія вивела всі військові кораблі з акваторії Чорного моря — подробиці

Українські військові патрулюють море. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Станом на сьогодні, 9 березня, ворог уже п'ятий день не виводить свої кораблі на чергування у Чорне море. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 — ракетоносії з 12 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 13 суден, з них 1 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. За словами Дмитра Плетенчука, наразі вражена майже третина ворожого флоту, проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.

Додамо, що знищення судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.