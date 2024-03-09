Россия вывела все военные корабли из акватории Черного моря — подробности

Украинские военные патрулируют море. Фото: REUTERS/Thomas Peter

На сегодня, 9 марта, враг уже пятый день не выводит свои корабли на дежурство в Черное море. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 — ракетоносители с 12 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовскому морю — 13 судов, из них 1 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 16 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас поражена почти треть вражеского флота, однако присутствие вражеского флота продолжает угрожать на воде.

Добавим, что уничтожение судна "Сергей Котов" негативно влияет на оккупантов, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.