Украина завоевала инициативу в Черном море, — ВМС

Украинские военные охраняют Черноморский коридор. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украина устанавливает свои условия для ведения боевых действий в Черном море. Инициатива полностью на стороне ВМС ВСУ.

Об этом в эфире Espreso.TV сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на данный момент у нас это получается, но мы должны работать и дальше", — заявил военный.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

Он также добавил, что не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав вражеского Черноморского флота. Враг адаптируется к новым условиям и планирует новые операции.

Напомним, что экспертам удалось установить корабль, с которого снималось видео попадания у "Сергея Котова". Этими данными они использовались для установления точного места удара по патрульному кораблю РФ.

Кроме этого, российские оккупанты сняли "предсмертное" видео патрульного корабля. Украинские военные потопили вражеское судно с помощью морских дронов Magura V5.

Также мы писали, что на сегодня, 9 марта, враг уже пятый день не выводит свои корабли на дежурство в Черное море. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил присвоить корвету класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу, в дальнейшем его будут именовать — "Гетман Иван Выговский".