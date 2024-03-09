Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина завоевала инициативу в Черном море, — ВМС arrow

Украина завоевала инициативу в Черном море, — ВМС

9 марта 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Украина завоевала инициативу в Черном море, — ВМС
Украинские военные охраняют Черноморский коридор. Фото: REUTERS/Thomas Peter
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина устанавливает свои условия для ведения боевых действий в Черном море. Инициатива полностью на стороне ВМС ВСУ.

Об этом в эфире Espreso.TV сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на данный момент у нас это получается, но мы должны работать и дальше", — заявил военный.

Украина завоевала инициативу в Черном море, — ВМС - фото 1
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

Он также добавил, что не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав вражеского Черноморского флота. Враг адаптируется к новым условиям и планирует новые операции.

Напомним, что экспертам удалось установить корабль, с которого снималось видео попадания у "Сергея Котова". Этими данными они использовались для установления точного места удара по патрульному кораблю РФ.

Кроме этого, российские оккупанты сняли "предсмертное" видео патрульного корабля. Украинские военные потопили вражеское судно с помощью морских дронов Magura V5.

Также мы писали, что на сегодня, 9 марта, враг уже пятый день не выводит свои корабли на дежурство в Черное море. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил присвоить корвету класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу, в дальнейшем его будут именовать — "Гетман Иван Выговский".

Одесса
война
ВМС
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать