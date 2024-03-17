Сили оборони оприлюднили наслідки нічної атаки на Одеську область

Працівники ДСНС гасять пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС

Сили протиповітряної оборони збили 14 "шахедів" на півдні в ході дронової атаки в ніч проти неділі 17 березня. Однак в Одеській області є влучання, внаслідок чого пошкоджені два законсервованих агропідприємства.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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Наслідки дронової атаки на Одеську область 17 березня

За даними військових, сили ППО працювали упродовж трьох годин. Безпілотники випустили з тимчасово окупованого Криму, насувалися цілі з акваторії Чорного моря.

Захисникам вдалося збити 13 безпілотників над Одеською областю та один — над Миколаївською.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель", — розповіли в Силах оборони.

Там додали, що наразі пожежі ліквідували, на щастя, ніхто не постраждав.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Нічна атака БпЛА на Україну 17 березня

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 17 березня, в Україні тривала повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА та балістичного озброєння.

Також ми писали, що в Одесі ввечері в суботу, 16 березня, було чути вибухи. Сили оборони розповіли деталі.

Додамо, що повторні вибухи в Одесі прогриміли близько 01:00 17 березня. Таким чином тривала атака ворожих безпілотників.