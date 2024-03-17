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Силы обороны обнародовали последствия ночной атаки на Одесскую область

17 марта 2024 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Силы обороны обнародовали последствия ночной атаки на Одесскую область
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов" на юге в ходе дроновой атаки в ночь на воскресенье 17 марта. Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия. Вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных построек.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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