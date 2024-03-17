Силы обороны обнародовали последствия ночной атаки на Одесскую область

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Силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов" на юге в ходе дроновой атаки в ночь на воскресенье 17 марта. Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия. Вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных построек.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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