Гуменюк пояснила, чому окупанти почали використовувати ракети для атак на Одещину

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни дедалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.

Про це повідомила в етері Ранок.LIVE начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Атаки по Одещині

"На півдні ворог намагався проводити розвідку боєм з акваторії Чорного моря, окупанти двічі атакували керованими авіаційними ракетами Одещину", — зазначила військова.

Наталя Гуменюк додала, що в одному випадку Сили оборони вдало відпрацювали та знищили ракету, в другому — снаряд втратив бойову спроможність і його уламки впали на відкриту територію.

"Ракетна" розвідка

За словами речниці, мотив ворога досить зрозумілий. Російська армія не полишає надії послабити українську систему ППО та через атаки Одещини проводять розвідку спроможності цієї системи.

"Вони вимірюють готовність системи протиповітряної оборони до майбутніх атак. Маючи складнощі через відсутність А-50, вони проводять розвідку територіально", — сказала Наталя Гуменюк.

Ситуація з ворожими дронами

Військова зазначила, що армія РФ мають достатню кількість ударних БпЛА в своєму арсеналі, проте наразі через погодні умови не можуть їх запускати.

"Зараз погода погіршується саме для дронових атак і розвідки. Їм важче збирати інформацію про координацію та про те, куди направляти снаряди. В випадку різкого перепаду температур, "шахедам" загрожує обледеніння", — пояснила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що російська армія атакувала Одещину в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що минулої ночі, 11 березня, ворожі безпілотники знову пробували прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів вдалося збити. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.

Додамо, що за останні дні кількість ворожих атак по Одесі і області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.