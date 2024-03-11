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Росіяни знову атакували Одещину — скільки ворожих БпЛА збили

11 березня 2024 07:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни знову атакували Одещину — скільки ворожих БпЛА збили
Робота сил ППО. Ілюстртативне фото: Командування Об'єднаних сил ЗС України / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вночі ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини — 10 ударних безпілотників вдалося збити. Не обійшлося без влучань — уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі.

Про це повідомляють в своєму Telegram-каналі Сили оборони півдня України.

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Цього разу ворог відтермінував атаку на другу половину ночі, використовуючи хитрі маневри та стратегічне позиціонування. Бойова робота тривала півтори години.

"Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок операції збито 10 баражуючих безпілотних апаратів типу Shahed-131/136 у небі Одещини. Не обійшлось без влучань — було вражено інфраструктурний об'єкт та пошкоджено адміністративні будівлі. Оперативно ліквідовано виниклу пожежу, але ударною хвилею вибито склиння приватних будинків, завдано руйнувань господарських споруд. За попередніми даними, люди не постраждали. 

Нагадаємо, що РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби

Також ми писали про те, що 10 березня противник завдав удару по Мирнограду та інших населених пунктах Донеччини. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток. 

Одеса
Одеська область
обстріли
ППО
безпілотник

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