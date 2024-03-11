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Россияне вновь атаковали Одесскую область — сколько вражеских БпЛА сбили

11 марта 2024 07:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне снова атаковали Одесщину — сколько вражеских БПЛА сбили
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВС Украины / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ночью вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесщины – 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.

Об этом сообщают в своем Telegram-канале Силы обороны юга Украины.

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В этот раз враг отсрочил атаку на вторую половину ночи, используя хитрые маневры и стратегическое позиционирование. Боевая работа длилась полтора часа.

"Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО", — говорится в сообщении.

В результате операции сбито 10 баражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" в небе Одесщины. Не обошлось без попаданий — был поражен инфраструктурный объект и повреждены административные здания. Оперативно ликвидирован возникший пожар, но ударной волной выбито остекление частных домов, нанесено разрушение хозяйственных построек. По предварительным данным, люди не пострадали.

Напомним, что РФ применила при обстреле Донбасса новые авиабомбы.

Также мы писали о том, что 10 марта противник нанес удар по Мирнограду и другим населенным пунктам Донбасса. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Одесса
Одесская область
обстрелы
ПВО
беспилотник

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