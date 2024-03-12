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Готуються до раптового удару — Гуменюк прокоментувала нічну атаку по Одесі

12 березня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Готуються до раптового удару — Гуменюк прокоментувала нічну атаку по Одесі
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За останні дні кількість ворожих атак по Одесі і області збільшилась, ворог запускає  озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.

Про це повідомила в етері національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Підступні атаки Одеської області

Наталя Гуменюк зазначила, що ворог не полишає поза увагою південні регіони. Росіяни намагаються своїми атаками тиснути на населення, на потужності та більш глибокі тилові позиції.

"Припортова інфраструктура Одещини залишається в пріоритеті ворожих уражень, і саме тому ракети з акваторії Чорного моря ворог спрямовував по Одещині під час дронової атаки. Таким чином вони намагались нанести раптове, нетипове ураження в той час, коли дрони заходили по північній частині і нібито не було загрози з моря", — пояснила військова.

"Полювання" на ППО

Речниця "Півдня" додала, що армія окупантів не полишає надії послабити українську систему ППО та обійти її, проте бажаного результату росіяни не мають.

"Підступним планом ворог намагається переорієнтувати систему ППО та навантажити її додатково. Але відповідного успіху у них немає", — зазначила Наталя Гуменюк.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що російська армія атакувала Одещину в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що минулої ночі, 11 березня, ворожі безпілотники знову пробували прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів вдалося збити. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.

Одеса
російські війська
Одеська область
Одеський порт
Новини Одеси
ППО
ракета
Наталія Гуменюк
дрон Шахід-136
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ракетний удар

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