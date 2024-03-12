Готовятся к внезапному удару — Гуменюк прокомментировала ночную атаку по Одессе

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

За последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Коварные атаки Одесской области

Наталья Гуменюк отметила, что враг не оставляет без внимания южные регионы. Россияне пытаются своими атаками давить на население, мощи и более глубокие тыловые позиции.

"Припортовая инфраструктура Одесщины остается в приоритете вражеских поражений, и именно поэтому ракеты из акватории Черного моря враг направлял по Одесщине во время дроновой атаки. Таким образом они пытались нанести внезапное, нетипичное поражение в то время, когда дроны заходили по северной части и якобы не было угрозы с моря" , — объяснила военная.

"Охота" на ПВО

Пресс-секретарь "Юга" добавила, что армия окупантов не оставляет надежды ослабить украинскую систему ПВО и обойти ее, однако желаемого результата у россиян нет.

"Коварным планом враг пытается переориентировать систему ПВО и нагрузить ее дополнительно. Но соответствующего успеха у них нет", — отметила Наталья Гуменюк.

Обстрелы Одесской области

Напомним, что российская армия атаковала Одесчину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.

Также мы писали, что минувшей ночью, 11 марта, вражеские беспилотники снова пробовали прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов удалось сбить. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.