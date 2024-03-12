Готовятся к внезапному удару — Гуменюк прокомментировала ночную атаку по Одессе
За последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.
Об этом сообщила в эфире национального телемарафона начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Коварные атаки Одесской области
Наталья Гуменюк отметила, что враг не оставляет без внимания южные регионы. Россияне пытаются своими атаками давить на население, мощи и более глубокие тыловые позиции.
"Припортовая инфраструктура Одесщины остается в приоритете вражеских поражений, и именно поэтому ракеты из акватории Черного моря враг направлял по Одесщине во время дроновой атаки. Таким образом они пытались нанести внезапное, нетипичное поражение в то время, когда дроны заходили по северной части и якобы не было угрозы с моря" , — объяснила военная.
"Охота" на ПВО
Пресс-секретарь "Юга" добавила, что армия окупантов не оставляет надежды ослабить украинскую систему ПВО и обойти ее, однако желаемого результата у россиян нет.
"Коварным планом враг пытается переориентировать систему ПВО и нагрузить ее дополнительно. Но соответствующего успеха у них нет", — отметила Наталья Гуменюк.
Обстрелы Одесской области
Напомним, что российская армия атаковала Одесчину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.
Также мы писали, что минувшей ночью, 11 марта, вражеские беспилотники снова пробовали прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов удалось сбить. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.
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