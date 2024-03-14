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Гуменюк объяснила, почему оккупанты начали использовать ракеты для атак на Одесчину

14 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Гуменюк объяснила, почему оккупанты начали использовать ракеты для атак на Одесчину
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россияне и дальше пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БпЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"На юге враг пытался проводить разведку боем из акватории Черного моря,оккупанты дважды атаковали управляемыми авиационными ракетами Одесчину" , — отметила военная.

Наталья Гуменюк добавила, что в одном случае Силы обороны удачно отработали и уничтожили ракету, во втором снаряд потерял боевую способность и его обломки упали на открытую территорию.

"Ракетная" разведка

По словам спикера, мотив врага достаточно понятен. Российская армия не оставляет надежды ослабить украинскую систему ПВО и из-за атак Одесчины проводят разведку возможности этой системы.

"Они измеряют готовность системы противовоздушной обороны к предстоящим атакам. Имея сложности из-за отсутствия А-50, они проводят разведку территориально" , — сказала Наталья Гуменюк.

Ситуация с вражескими дронами

Военная отметила, что армия РФ имеет достаточное количество ударных БпЛА в своем арсенале, однако из-за погодных условий не могут их запускать.

"Сейчас погода ухудшается именно для дроновых атак и разведки. Им труднее собирать информацию о координации и о том, куда направлять снаряды. В случае резкого перепада температур "шахедам" грозит оледенение", — пояснила Наталья Гуменюк.

Напомним, что российская армия атаковала Одесчину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.

Также мы писали, что минувшей ночью, 11 марта, вражеские беспилотники снова пробовали прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов удалось сбить. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.

Добавим, что за последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.

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