Гуменюк объяснила, почему оккупанты начали использовать ракеты для атак на Одесчину
Россияне и дальше пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БпЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.
Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Атаки по Одесчине
"На юге враг пытался проводить разведку боем из акватории Черного моря,оккупанты дважды атаковали управляемыми авиационными ракетами Одесчину" , — отметила военная.
Наталья Гуменюк добавила, что в одном случае Силы обороны удачно отработали и уничтожили ракету, во втором снаряд потерял боевую способность и его обломки упали на открытую территорию.
"Ракетная" разведка
По словам спикера, мотив врага достаточно понятен. Российская армия не оставляет надежды ослабить украинскую систему ПВО и из-за атак Одесчины проводят разведку возможности этой системы.
"Они измеряют готовность системы противовоздушной обороны к предстоящим атакам. Имея сложности из-за отсутствия А-50, они проводят разведку территориально" , — сказала Наталья Гуменюк.
Ситуация с вражескими дронами
Военная отметила, что армия РФ имеет достаточное количество ударных БпЛА в своем арсенале, однако из-за погодных условий не могут их запускать.
"Сейчас погода ухудшается именно для дроновых атак и разведки. Им труднее собирать информацию о координации и о том, куда направлять снаряды. В случае резкого перепада температур "шахедам" грозит оледенение", — пояснила Наталья Гуменюк.
Напомним, что российская армия атаковала Одесчину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.
Также мы писали, что минувшей ночью, 11 марта, вражеские беспилотники снова пробовали прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов удалось сбить. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.
Добавим, что за последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.
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