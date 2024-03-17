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В Черном море нет ни одного российского корабля — причины

17 марта 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черном море нет ни одного российского корабля — причины
Люди гуляют у Черного моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россияне больше не выводят свои военные корабли на дежурство в Черное море из-за угрозы атак со стороны ВСУ. На сегодня, 17 марта, в акватории не наблюдается ни одного ракетоносителя, однако они зафиксированы в Средиземном море, поэтому угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2  ракетоносители с 12 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • до Азовского моря — 8 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.

Также мы писали, что россияне и дальше пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Добавим, враг этой ночью снова терроризировал южные регионы Украины. Так, силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов". Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия.

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корабль
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