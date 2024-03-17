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Российские корабли остаются в пунктах базирования из-за стратегической инициативы Украины, – ВМС

17 марта 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские корабли остаются в пунктах базирования из-за стратегической инициативы Украины, – ВМС
Российский корабль на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские боевые корабли продолжают находиться в пунктах базирования. Из-за страха потерять еще одно судно, оккупанты не рискуют выводить их в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, стратегическая инициатива Украины в Черном море ставит российских военных в сложное положение. Сейчас они вынуждены искать выход почти из патовой ситуации.

"Инициатива на стороне Украины означает, что враг вынужден искать сейчас противодействие для того, чтобы выйти из этой патовой ситуации. В течение достаточно небольшого времени у них произошла потеря трех единиц благодаря работе Сил обороны. Поэтому сейчас они находятся в поиске тактических решений, чтобы избежать дальнейших потерь", — объяснил Плетенчук.

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Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

Стоит добавить, что на сегодня в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского судна. В Средиземном море россияне держат три корабля. Среди них два ракетоносителя с 12 ракетами "Калибр" на борту.

Напомним, что 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который оккупанты использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы. Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

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