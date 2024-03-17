Гуменюк оценила угрозу пусков "Калибров" с российских ракетоносителей

Пуск ракеты с русского корабля. Фото: РосСМИ

Ракетоносители оккупантов уже третью неделю остаются в Новороссийской бухте и не выходят в открытое море. Однако угроза пусков "Калибров" остается на высоком уровне.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Опасность никуда не делась. Даже при том, что они не выходят в открытое море, они способны применить свое вооружение с акватории самой бухты. Это опасно и для экипажа, и для инфраструктуры самого порта, но такие случаи уже фиксировались", — сказала спикер.

Активность российских ракетоносителей

По информации Гуменюк, сейчас на вооружении РФ не менее девяти ракетоносителей, и общее количество их ракет может достигать более 50 единиц. Она отмечает, что ВСУ постоянно проводят анализ их активности.

"Мы вместе с генеральным штабом оцениваем уровень ракетной опасности с моря как высокий и продолжаем следить за их активностью. В настоящее время общая активность флота РФ в Черном и Азовском морях на отметке ноль, то есть абсолютно пассивны, даже не выходят на патрулирование", — сообщила военная.

Почему русские корабли перестали выходить в Черное море

Наталья Гуменюк также добавила, что такое пассивное поведение ракетоносителей может быть связано как с угрозами, которые оккупанты ощутили после последних атак на свой флот, так и с изменением руководства ЧФ РФ.

Уничтожение российского флота

Напомним, что 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который оккупанты использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы. Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен крупный десантный корабль "Цезарь Куников".