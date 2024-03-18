В ВМС назвали приоритетные цели среди российских кораблей

Российский ракетоноситель. Фото: РосСМИ

ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

Приоритетные цели ВСУ

По словам военного, хотя россияне уже достаточно долгий период не используют носители крылатых ракет, это не значит, что у них вообще нет ракетного вооружения. Он говорит, что такие корабли способны работать на большое расстояние.

"Эти корабли, благодаря своим ракетным системам, представляют потенциальную угрозу украинским побережьям и морским объектам. Они могут стрелять даже не исходя из пунктов базирования. Поэтому, конечно, это главная опасность", — отметил спикер.

Опасность других кораблей

Дмитрий Плетенчук также сообщил, что другие корабли Черноморского флота РФ угрозы для Украины не представляют. Более того, в сегодняшних условиях враг не может их использовать.

"Остаток кораблей применить сейчас для них очень сложно, если не сказать невозможно. Потому что подойти к нашему побережью они не могут благодаря работе ракетных береговых артиллерийских войск Военно-Морских Сил. Поэтому фактически это приоритетные корабли", — заявил военный.

Враг адаптируется

Однако, по словам представителя морских сил, враг всегда ищет пути адаптации и решения возникающих перед ним проблем. В связи с этим Украине необходимо быть готовой к разнообразным сценариям и угрозам, которые могут возникнуть в акватории Черного моря.

"У них есть, видимо, понимание, почему они не могут справиться с теми угрозами, которые есть, и, конечно, будут пытаться решать эти проблемы, будут усиливать защиту своих кораблей", — акцентировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 15 марта баллистическими ракетами была атакована Одесса, в результате чего погиб 21 человек, а 17 марта — враг нанес схожий удар по Николаеву, попав в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения.