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В ВМС назвали приоритетные цели среди российских кораблей

18 марта 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ВМС назвали приоритетные цели среди российских кораблей
Российский ракетоноситель. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

Приоритетные цели ВСУ

По словам военного, хотя россияне уже достаточно долгий период не используют носители крылатых ракет, это не значит, что у них вообще нет ракетного вооружения. Он говорит, что такие корабли способны работать на большое расстояние.

"Эти корабли, благодаря своим ракетным системам, представляют потенциальную угрозу украинским побережьям и морским объектам. Они могут стрелять даже не исходя из пунктов базирования. Поэтому, конечно, это главная опасность", — отметил спикер.

Опасность других кораблей

Дмитрий Плетенчук также сообщил, что другие корабли Черноморского флота РФ угрозы для Украины не представляют. Более того, в сегодняшних условиях враг не может их использовать.

"Остаток кораблей применить сейчас для них очень сложно, если не сказать невозможно. Потому что подойти к нашему побережью они не могут благодаря работе ракетных береговых артиллерийских войск Военно-Морских Сил. Поэтому фактически это приоритетные корабли", — заявил военный.

Враг адаптируется

Однако, по словам представителя морских сил, враг всегда ищет пути адаптации и решения возникающих перед ним проблем. В связи с этим Украине необходимо быть готовой к разнообразным сценариям и угрозам, которые могут возникнуть в акватории Черного моря.

"У них есть, видимо, понимание, почему они не могут справиться с теми угрозами, которые есть, и, конечно, будут пытаться решать эти проблемы, будут усиливать защиту своих кораблей", — акцентировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 15 марта баллистическими ракетами была атакована Одесса, в результате чего погиб 21 человек, а 17 марта — враг нанес схожий удар по Николаеву, попав в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения.

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