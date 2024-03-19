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В России заканчиваются военные моряки, — ВМС ВСУ

19 марта 2024 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В России заканчиваются военные моряки, — ВМС ВСУ
Российские военные моряки держат флаги. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российский Черноморский флот постоянно находится в ужасе. Оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме этого, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Военный отметил, что обучение и подготовка моряков является длительным процессом и нехватка военного персонала является постоянной проблемой. Он также добавил, что кадровый голод в России связан, в том числе и с успехами ВСУ в Черном море.

"Единственная проблема с моряками — то, что их рожают не сразу в форме и со знаниями морского дела, их еще поучить надо. Если, например, пехотинца обычного за три месяца можно научить многому, если не всему, то с моряками этот процесс сложнее ", — сказал представитель ВМС ВСУ.

Кроме этого Плетенчук подчеркнул, что для Украины приоритетно уничтожение вражеских кораблей, и уже не важно, есть ли на них личный состав.

"Знаете, гоняться за кучкой военных в далеком Крыму гораздо сложнее, чем гоняться за той же кучкой моряков, когда они уже на корабле. Конечно, любые цели для нас важны, но приоритетны и если уничтожается корабль, то уже не важно, есть ли там личный состав", — отметил он.

Напомним, ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Также мы сообщали, что по состоянию на сегодняшний день, 19 марта, оккупанты уже почти месяц продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования. Также на рейде не наблюдаются и десантные корабли, но на днях оккупанты выводили минные тральщики у побережья Крыма.

Добавим, в России назначили временно исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морского флота. Замена происходит на фоне значительных потерь у оккупантов на море.

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