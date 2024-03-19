У Росії призначили нового командувача Військово-морського флоту — кого саме

Олександр Моїсеєв. Фото: РосЗМІ

У Росії призначили тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача Військово-морського флоту. Заміна відбувається на тлі значних втрат в окупантів на морі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За їхньою інформацією новим командувачем ВМФ РФ став адмірал Олександр Моїсеєв. Він наразі очолює Північний флот, і тимчасово виконуватиме обов'язки головнокомандувача ВМФ Росії. Посадовця представили на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті.

Додамо, що за інформацією росЗМІ колишнього головнокомандувача Військово-морського флоту Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку тиждень назад. Цю посаду він обіймав с 2019 року.

Втрати ЧФ РФ

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, флот агресорів зазнав великих втрат, зокрема в окупантів втонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила уже три судна. Так, 111 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси. Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Також ми писали, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.