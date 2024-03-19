Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Росії призначили нового командувача Військово-морського флоту — кого саме arrow

У Росії призначили нового командувача Військово-морського флоту — кого саме

19 березня 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Росії призначили нового командувача Військово-морського флоту — кого саме
Олександр Моїсеєв. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Росії призначили тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача Військово-морського флоту. Заміна відбувається на тлі значних втрат в окупантів на морі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Кого назначили командувачем ВМФ РФ

За їхньою інформацією новим командувачем ВМФ РФ став адмірал Олександр Моїсеєв. Він наразі очолює Північний флот, і тимчасово виконуватиме обов'язки головнокомандувача ВМФ Росії. Посадовця представили на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті. 

Додамо, що за інформацією росЗМІ колишнього головнокомандувача Військово-морського флоту Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку тиждень назад. Цю посаду він обіймав с 2019 року. 

Втрати ЧФ РФ

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, флот агресорів зазнав великих втрат, зокрема в окупантів втонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила уже три судна. Так, 111 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси. Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Також ми писали, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

Одеса
ВМС
Чорне море
корабель
росіяни
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися