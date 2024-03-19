В России назначили нового командующего Военно-морского флота — кого именно

Александр Моисеев. Фото: РосСМИ

В России назначили временного исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морского флота. Замена происходит на фоне значительных потерь у кафиров на море.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По их информации, новым командующим ВМФ РФ стал адмирал Александр Моисеев. Он возглавляет Северный флот, и будет временно исполнять обязанности главнокомандующего ВМФ России. Чиновника представили на новой должности на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте.

По информации росСМИ бывшего главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова отправили в отставку неделю назад. Этот пост он занимал с 2019 года.

Потери ЧФ РФ

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, флот агрессоров понес большие потери, в частности у кафиров утонул крейсер "Москва" и многие другие. Только в этом году Россия потеряла уже три судна. Так, 111 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который кафиры использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы. Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Также мы писали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.