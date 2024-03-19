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Росіяни виводили мінні тральники — яка ситуація з іншими кораблями у Чорному морі

19 березня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни виводили мінні тральники — яка ситуація з іншими кораблями у Чорному морі
Мінний тральник. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 19 березня, окупанти уже майже місяць продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування. Також на рейді не спостерігаються й десантні кораблі, але днями окупанти виводили мінні тральники біля узбережжя Криму. 

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Кораблів окупантів у Чорному морі практично немає. Днями був невеличкий їх вихід мінним тральником неподалік узбережжя, виконували якісь завдання. Але що стосується заряджених ракетоносіїв, то верифікованої інформації про це на сьогодні немає", — сказав військовий.

Скільки кораблів сьогодні у морях 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2  ракетоносії з 12 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

Також ми писали, що російські бойові кораблі продовжують перебувати у пунктах базування. Через страх втратити ще одне судно окупанти не ризикують виводити їх в акваторії Чорного та Азовського морів. 

Додамо, у ніч проти 19 березня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що окупанти запустили у бік регіону розвідувальні дрони. БпЛА буди знищені на підльоті до міста.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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