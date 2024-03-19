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Вночі в Одесі пролунали потужні вибухи — що трапилось

19 березня 2024 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вночі в Одесі пролунали потужні вибухи — що трапилось
Збитий дрон. Фото ілюстративне. Фото: ПС ЗСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 19 березня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що окупанти запустили у бік регіону розвідувальні дрони. БпЛА буди знищені на підльоті до міста.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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"Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від російських окупантів!" — йдеться у повідомленні. 

Скільки дронів збили

Військові уточнили, що всього було два повітряних судна. Імовірно, це російські розвідувальники типу ZALA. 

Для чого потрібний безпілотник ZALA

Відзначимо, що указаний безпілотник використовується росіянами для наведення ударних дронів "Ланцет" та для розвідки. Зокрема для спостереження в широкому діапазоні метеоумов, визначення ступеня завданих збитків, виявлення вибухових пристроїв, скидання невеликих вантажів.

Більше новин про ситуацію на фронті

Нагадаємо, Україна продовжує мужньо протистояти військовому вторгненню. За останню добу зафіксовано 61 бойове зіткнення. Ворог здійснив 7 ракетних ударів та 70 авіаційних нальотів, а також 110 обстрілів з реактивних систем. Внаслідок цих дій є жертви серед мирного населення.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що запорука нашої переваги над ворогом — технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи.

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