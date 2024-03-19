Ночью в Одессе прогремели мощные взрывы — что случилось

Сбитый дрон. Фото иллюстративный. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 19 марта в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что оккупанты запустили в сторону региона разведывательные дроны. БпЛА были уничтожены на подлете к городу.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"Военно-Морские силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от российских оккупантов!" — говорится в сообщении.

Сколько дронов сбили

Военные уточнили, что всего было два воздушных судна. Вероятно, это российские поисковики типа ZALA.

Зачем нужен беспилотник ZALA

Отметим, что указанный беспилотник используется россиянами для наведения ударных дронов "Ланцет" и разведки. В частности для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий, определение степени нанесенного ущерба, обнаружение взрывных устройств, сброс небольших грузов.

Больше новостей о ситуации на фронте

Напомним, Украина продолжает мужественно противостоять военному вторжению. За последние сутки зафиксировано 61 боевое столкновение. Враг совершил 7 ракетных ударов и 70 авиационных налетов, а также 110 обстрелов из реактивных систем. В результате этих действий есть жертвы среди мирного населения.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что залог нашего преимущества над врагом — технологии. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы.