Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночью в Одессе прогремели мощные взрывы — что случилось arrow

Ночью в Одессе прогремели мощные взрывы — что случилось

19 марта 2024 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночью в Одессе прогремели мощные взрывы — что случилось
Сбитый дрон. Фото иллюстративный. Фото: ПС ВСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 19 марта в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что оккупанты запустили в сторону региона разведывательные дроны. БпЛА были уничтожены на подлете к городу.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"Военно-Морские силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от российских оккупантов!" — говорится в сообщении.

Сколько дронов сбили

Военные уточнили, что всего было два воздушных судна. Вероятно, это российские поисковики типа ZALA.

Зачем нужен беспилотник ZALA

Отметим, что указанный беспилотник используется россиянами для наведения ударных дронов "Ланцет" и разведки. В частности для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий, определение степени нанесенного ущерба, обнаружение взрывных устройств, сброс небольших грузов.

Больше новостей о ситуации на фронте

Напомним, Украина продолжает мужественно противостоять военному вторжению. За последние сутки зафиксировано 61 боевое столкновение. Враг совершил 7 ракетных ударов и 70 авиационных налетов, а также 110 обстрелов из реактивных систем. В результате этих действий есть жертвы среди мирного населения.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что залог нашего преимущества над врагом — технологии. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться