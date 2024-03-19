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Россияне выводили минные тральщики — какая ситуация с другими кораблями в Черном море

19 марта 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне выводили минные тральщики — какая ситуация с другими кораблями в Черном море
Минный тральщик. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 19 марта, оккупанты уже почти месяц продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования. Также на рейде не наблюдаются и десантные корабли, но на днях оккупанты выводили минные тральники у побережья Крыма.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Кораблей оккупантов в Черном море практически нет. На днях был небольшой их выход минным тральником недалеко от побережья, выполняли какие-то задачи. Но что касается заряженных ракетоносителей, то верифицированной информации об этом в настоящее время нет", — сказал военный.

Сколько кораблей сегодня в морях

  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2  ракетоносители с 12 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • к Азовскому морю — 19 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 15 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Также мы писали, что русские боевые корабли продолжают находиться в пунктах базирования. Из-за страха потерять еще одно судно оккупанты не рискуют выводить их в акватории Черного и Азовского морей.

Добавим, в ночь на 19 марта в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что оккупанты запустили в сторону региона разведывательные дроны. БпЛА были уничтожены на подлете к городу.

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