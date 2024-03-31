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Российский Черноморский флот почти полностью вышел из Крыма, — ВМС

31 марта 2024 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российский Черноморский флот почти полностью вышел из Крыма, — ВМС
Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Из-за успехов украинских военных на море российский Черноморский флот почти полностью вышел из Крыма. Сейчас на полуострове наблюдается только один ракетоноситель, никогда не снаряжавшийся и не стрелявший.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Основной силой флота в Крыму считался флот. Сейчас он фактически, можно сказать, чуть ли не в полном составе покинул Крым... Большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного, до сих пор не запустившего ни одной ракеты, хоть и считается носителем крылатых ракет. Это я о Циклоне сейчас", — отметил Плетенчук.

По его словам, боевые единицы РФ были перебазированы, а некоторые корабли оставлены в Крыму, однако самые ценные активы были выведены.

"Российские военные оставили тех, кому нет места в пункте базирования в Новороссийске. Конечно, там остается определенный состав, но самые ценные активы все выведены, если брать именно корабли", — сказал спикер.

Плетенчук также добавил, что за тот период, который прошел с момента уничтожения Украиной вражеского патрульного корабля "Цезарь Куников", мер россиян в море почти не происходило. Оккупанты сейчас пытаются разработать тактику противодействия нашим Силам обороны.

Уничтожение российского флота

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину флот агрессора понес большие потери, в частности у оккупантов утонул крейсер "Москва" и многие другие. Только в этом году Россия потеряла уже три судна. Так, 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который россияне использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы. Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

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