Как Украина борется с оккупантами в Черном море — в ГУР приоткрыли занавес

Затопленный крейсер "Москва". Фото: BILD

Успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако опрометчивость и самоуверенность врага часто играет на руку украинским бойцам.

Об этом рассказали в эфире "Храбрые сердца" спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов и спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Затопление крейсера "Москва"

По словам Андрея Юсова, операция по затоплению крейсера "Москва" была сложной и большой, она нуждалась во взаимодействии всех подразделений ВСУ. Некоторые детали до сих пор не могут быть разглашены.

"Это результат сбора разведданных и кропотливой комплексной работы всех составляющих Сил Безопасности Обороны Украины. Это важная операция, которая была началом большого украинского контрнаступления и противодействия российским захватчикам на украинском море", — отметил военный.

Почему крейсер не отразил атаку Украины

Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ, отметил, что велика вероятность того, что россияне недооценили возможности украинской армии.

"Это "имперское" превосходство" сыграло с ними злую шутку. Было впечатление, что некоторые посты вообще не были задействованы, ведь у крейсера было три эшелона ПВО. Но те, которые могли повлиять, молчали. Враг не понимал степень опасности", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Уничтожение российского флота

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину флот агрессора понес большие потери, в частности у оккупантов утонул крейсер "Москва" и многие другие. Только в этом году Россия потеряла уже три судна.



Так, 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который оккупанты использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы.



Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен крупный десантный корабль "Цезарь Куников".