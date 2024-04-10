Дефіциту з "Калібрами" немає, проте є інші проблеми — Плетенчук розповів про недоліки ворожої армії

Дмитро Плетенчук, Речник ВМС ЗС України. Фото: Новини.LIVE

Росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калбір" під час нанесення ударів по територіям України. Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE повідомив Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Перерва у запуску "Калібрів"

Дмитро Плетенчук зазначив, що ворог застосував ракети "Калібр" після знищення ВДК "Цезар Куніков", а також випустили їх нещодавно з підводного носія. За його словами, така перерва у використанні "Калібрів" може бути пов'язана із проблемами у логістиці.

"Це пов'язано із логістичними проблемами та проблемами завантаження цих "Калібрів". Це як раз та військова логістика, яка залишилась в Криму. І таке питання викликає подив, адже вони досі його не вирішили", — зазначив військовий.

Він додав, що ворожі кораблі тривали час перебувають у порту Новоросійська, адже перебазуватись до Севастополя для них може бути небезпечним маневром.

"До Севастополя їм ходити ризиковано, тому, незалежно від того, як будуть розвиватися події, ми будемо убезпечені від загрози застосування "Калібрів"", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Чи вистачає ворогу "Калібрів"

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що інформація про дефіцит ракет "Калібр" у росіян вимагає підтвердження. Адже військово-промисловий комплекс Росії не припиняв працювати, тож є ймовірність накопичення таких ракет в армії терористів.

"Таку інформацію треба верифікувати в Головному управлінні розвідки. Здебільшого протягом всього періоду російські ВПК продовжували свою роботу і, звісно, відбувалося накопичення цих ракет. Проте згодом ми побачимо, як воно буде на практиці", — сказав військовий.

Також Дмитро Плетенчук застеріг, що те, що ворог не виходить на чергування у Чорне море не означає, що можна нехтувати сигналом повітряної тривоги.

"Станом на зараз ми фактично не спостерігаємо кораблів в Чорному морі і ракетоносіїв так само. Проте не слід ігнорувати тривогу, вони всі не випадкові", — додав він.



Раніше ми повідомляли, що за останні два роки повномасштабного вторгнення українські військові досягли значного прогресу у протидії ракетам "Калібр". Але ступінь загрози від цього озброєння все одно залишається досить високий.