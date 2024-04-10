Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дефіциту з "Калібрами" немає, проте є інші проблеми — Плетенчук розповів про недоліки ворожої армії arrow

Дефіциту з "Калібрами" немає, проте є інші проблеми — Плетенчук розповів про недоліки ворожої армії

10 квітня 2024 18:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дефіциту з "Калібрами" немає, проте є інші проблеми — Плетенчук розповів про недоліки ворожої армії
Дмитро Плетенчук, Речник ВМС ЗС України. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калбір" під час нанесення ударів по територіям України.  Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE повідомив Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Перерва у запуску "Калібрів"

Дмитро Плетенчук зазначив, що ворог застосував ракети "Калібр" після знищення ВДК "Цезар Куніков", а також випустили їх нещодавно з підводного носія. За його  словами, така перерва у використанні "Калібрів" може бути пов'язана із проблемами у логістиці.

"Це пов'язано із логістичними проблемами та проблемами завантаження цих "Калібрів". Це як раз та військова логістика, яка залишилась в Криму. І таке питання викликає подив, адже вони досі його не вирішили", — зазначив військовий.

Він додав, що ворожі кораблі тривали час перебувають у порту Новоросійська, адже перебазуватись до Севастополя для них може бути небезпечним маневром. 

"До Севастополя їм ходити ризиковано, тому, незалежно від того, як будуть розвиватися події, ми будемо убезпечені від загрози застосування "Калібрів"", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Чи вистачає ворогу "Калібрів"

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що інформація про дефіцит ракет "Калібр" у росіян вимагає підтвердження. Адже військово-промисловий комплекс Росії не припиняв працювати, тож є ймовірність накопичення таких ракет в армії терористів.

"Таку інформацію треба верифікувати в Головному управлінні розвідки. Здебільшого протягом всього періоду російські ВПК продовжували свою роботу і, звісно, відбувалося накопичення цих ракет. Проте згодом ми побачимо, як воно буде на практиці", — сказав військовий. 

Також Дмитро Плетенчук застеріг, що те, що ворог не виходить на чергування у Чорне море не означає, що можна нехтувати сигналом повітряної тривоги.

"Станом на зараз ми фактично не спостерігаємо кораблів в Чорному морі і ракетоносіїв так само. Проте не слід ігнорувати тривогу, вони всі не випадкові", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що за останні два роки повномасштабного вторгнення українські військові досягли значного прогресу у протидії ракетам "Калібр". Але ступінь загрози від цього озброєння все одно залишається досить високий. 

Одеса
війна
російські війська
Крим
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
ракета
логістика
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи