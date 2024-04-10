Ракетний терор Одещини — у Силах оборони розповіли про сьогоднішню атаку

Ракети у повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти вдень 10 квітня продовжили атакувати об'єкти промисловості Одеського регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

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Армія Росії має на меті знищити промисловість Одеського регіону та завдати якомога більшої шкоди критичній інфраструктурі. Військові зазначили, що вдень удар був нанесений з території тимчасово окупованого Криму.

"Намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що інформації про постраждалих наразі немає.

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Розслідування прокуратури

Прокурори Одеської області вже почали досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни під час чергової атаки на регіон.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці події прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — зазначено у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 10 квітня, ворог на світанку спрямував на Одеську область ракети, також під час атаки була застосована балістика. Внаслідок ударів у місті є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, прокурори вже почали досудове розслідування.



Також ми повідомляли, що цієї ночі Одесу охопила повітряна тривога. В місті лунали лунали потужні вибухи. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.