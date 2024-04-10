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В Одесі чути потужні вибухи — крилата ракета на область

10 квітня 2024 05:34
оновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі чути потужні вибухи — крилата ракета на область
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: t.me/Crimeanwind
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 10 квітня є наслідком ракетної атаки на область. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Одесі зараз 10 квітня

За інформацією "Суспільного", в Одесі прогримів вибух.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Одеса"

Як повідомляв моніторинговий паблік "Никоалевский Ванек", в бік Одеси запустили балістичну ракету з окупованого Криму.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Никоалевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Никоалевский Ванек"

Своєю чергою, моніторинговий канал monitor інформує про дві ракети на Одесу — крилату Іскандер-К та балістичну Іскандер-М. Однак дочекаймось офіційної інформації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців міста та Одеського району перебувати в безпечних місцях. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Одеської ОВА Олега Кіпера

Тим часом повітряна тривога охопила такі області, як:

  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Запорізьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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