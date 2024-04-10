В Одесі чути потужні вибухи — крилата ракета на область
Вибухи в Одесі зараз 10 квітня є наслідком ракетної атаки на область. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Одесі зараз 10 квітня
За інформацією "Суспільного", в Одесі прогримів вибух.
Як повідомляв моніторинговий паблік "Никоалевский Ванек", в бік Одеси запустили балістичну ракету з окупованого Криму.
Своєю чергою, моніторинговий канал monitor інформує про дві ракети на Одесу — крилату Іскандер-К та балістичну Іскандер-М. Однак дочекаймось офіційної інформації.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців міста та Одеського району перебувати в безпечних місцях.
Тим часом повітряна тривога охопила такі області, як:
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську.
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