В Одесі чути потужні вибухи — крилата ракета на область

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: t.me/Crimeanwind

Вибухи в Одесі зараз 10 квітня є наслідком ракетної атаки на область. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Одесі зараз 10 квітня

За інформацією "Суспільного", в Одесі прогримів вибух.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Одеса"

Як повідомляв моніторинговий паблік "Никоалевский Ванек", в бік Одеси запустили балістичну ракету з окупованого Криму.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Никоалевский Ванек"

Своєю чергою, моніторинговий канал monitor інформує про дві ракети на Одесу — крилату Іскандер-К та балістичну Іскандер-М. Однак дочекаймось офіційної інформації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців міста та Одеського району перебувати в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Одеської ОВА Олега Кіпера

Тим часом повітряна тривога охопила такі області, як:

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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