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В Одессе слышны мощные взрывы — крылатая ракета на область

10 апреля 2024 05:34
обновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе слышны мощные взрывы — крылатая ракета на область
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: t.me/Crimeanwind
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 10 апреля являются следствием ракетной атаки на область. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По информации "Общественного", в Одессе прогремел взрыв.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"

Как сообщал мониторинговый паблик "Никоалевский Ванек", в сторону Одессы была запущена баллистическая ракета из оккупированного Крыма.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Никоалевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Никоалевский Ванек"

В свою очередь, мониторинговый канал monitor информирует о двух ракетах в Одессу — крылате Искандер-К и баллистической Искандер-М. Однако дождемся официальной информации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor
Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей города и Одесского района находиться в безопасных местах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Тем временем воздушная тревога охватила такие области, как:

  • Одесскую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожская,
  • Днепропетровске,
  • Кировоградскую.

Россия запустила крылатую ракету - какие области под угрозой удара - фото 1

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