В Одессе слышны мощные взрывы — крылатая ракета на область
Взрывы в Одессе сейчас 10 апреля являются следствием ракетной атаки на область. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Одессе сейчас 10 апреля
По информации "Общественного", в Одессе прогремел взрыв.
Как сообщал мониторинговый паблик "Никоалевский Ванек", в сторону Одессы была запущена баллистическая ракета из оккупированного Крыма.
В свою очередь, мониторинговый канал monitor информирует о двух ракетах в Одессу — крылате Искандер-К и баллистической Искандер-М. Однако дождемся официальной информации.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей города и Одесского района находиться в безопасных местах.
Тем временем воздушная тревога охватила такие области, как:
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская,
- Днепропетровске,
- Кировоградскую.
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