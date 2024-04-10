В Одессе слышны мощные взрывы — крылатая ракета на область

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: t.me/Crimeanwind

Взрывы в Одессе сейчас 10 апреля являются следствием ракетной атаки на область. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Одессе сейчас 10 апреля

По информации "Общественного", в Одессе прогремел взрыв.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"

Как сообщал мониторинговый паблик "Никоалевский Ванек", в сторону Одессы была запущена баллистическая ракета из оккупированного Крыма.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Никоалевский Ванек"

В свою очередь, мониторинговый канал monitor информирует о двух ракетах в Одессу — крылате Искандер-К и баллистической Искандер-М. Однако дождемся официальной информации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей города и Одесского района находиться в безопасных местах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Тем временем воздушная тревога охватила такие области, как:

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская,

Днепропетровске,

Кировоградскую.

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