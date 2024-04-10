Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ракетный террор Одесчины — в Силах обороны рассказали о сегодняшней атаке arrow

Ракетный террор Одесчины — в Силах обороны рассказали о сегодняшней атаке

10 апреля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракетный террор Одесчины — в Силах обороны рассказали о сегодняшней атаке
Ракеты в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские оккупанты днем 10 апреля продолжили атаковать объекты промышленности Одесского региона. В результате вражеских обстрелов повреждение транспортно-логистической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Читайте также:

Последствия обстрелов Одессы 10 апреля

Армия России имеет целью уничтожить промышленность Одесского региона и нанести как можно больший ущерб критической инфраструктуре. Военные отметили, что днем удар был нанесен с территории временно оккупированного Крыма.

"Пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших пока что нет.

Ракетный террор Одесчины — в Сила обороны рассказали о сегодняшней атаке - фото 1
Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Расследование прокуратуры

Прокуроры Одесской области уже начали досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны во время очередной атаки на регион.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте происшествия прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня утром, 10 апреля, враг с рассветом направил на Одесскую область ракеты, также во время атаки была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.

Также мы сообщали, что в эту ночь Одессу охватила воздушная тревога. В городе звучали мощные взрывы. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

Одесса
война
российские войска
ВСУ
Одесская область
Новости Одессы
ракета
критическая инфраструктура
логистика
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований