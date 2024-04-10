Ракетный террор Одесчины — в Силах обороны рассказали о сегодняшней атаке

Ракеты в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты днем 10 апреля продолжили атаковать объекты промышленности Одесского региона. В результате вражеских обстрелов повреждение транспортно-логистической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Последствия обстрелов Одессы 10 апреля

Армия России имеет целью уничтожить промышленность Одесского региона и нанести как можно больший ущерб критической инфраструктуре. Военные отметили, что днем удар был нанесен с территории временно оккупированного Крыма.

"Пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших пока что нет.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Расследование прокуратуры

Прокуроры Одесской области уже начали досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны во время очередной атаки на регион.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте происшествия прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня утром, 10 апреля, враг с рассветом направил на Одесскую область ракеты, также во время атаки была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.



Также мы сообщали, что в эту ночь Одессу охватила воздушная тревога. В городе звучали мощные взрывы. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.