В Одесі знову лунають гучні вибухи — яка загроза

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: скриншот

В Одесі зараз, 10 квітня, знову пролунала серія гучних вибухів. Раніше в області оголосили повітряну тривогу.



Про це це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Ракетна небезпека для Одеси

Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет у напрямку міста з території тимчасово окупованого Криму.

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Допис про пуски ракет. Фото: скриншот

У Силах оборони півдня України повідомили, що наразі триває бойова робота по ворожих об'єктах. Військові закрикають не фільмувати роботу ППО та перебувати в укриттях до кінця сигналу повітряної тривоги.



Допис Сил оборони. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Одесі

Сьогодні, 10 квітня, в Одесі та області оголошена повітряна тривога. Загроза пов'язана із використанням ворогом балістичних ракет. Окрім Одеського регіону, сигнал тривоги лунає у більшості південних областей України. А саме в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Харківській. Також червоним кольором на мапі позначені Донецька та Луганська області і тимчасово окупована територія Криму.



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.



Раніше ми писали, що в Одесі сьогодні, 10 квітня, лунають із самого ранку. Близько п'ятої години вибухи в Одесі місцеві мешканці чули унаслідок ракетної атаки на область. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.



Пізніше, біля дев'ятої ранку, одесити знову чули звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляли, що на той момент велась активна робота українських сил ППО по ворожих розвідувальних дронах.