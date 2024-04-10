В Одесі пролунав вибух — ракетна небезпека для міста
В Одесі зараз, 10 квітня, пролунав гучний вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога, яка пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає перебувати в безпеці та не покидати укриття.
Повітряна тривога в Одесі
Сьогодні, 10 квітня, в Одесі та області оголошена повітряна тривога. Загроза пов'язана із використанням ворогом балістичних ракет.
Окрім Одеського регіону, сигнал тривоги лунає у більшості південних областей України. А саме в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській. Також червоним кольором на мапі позначені Донецька та Луганська області і тимчасово окупована територія Криму.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Вибухи в Одесі 10 квітня
Вибухи в Одесі сьогодні, 10 квітня, лунають із самого ранку. Близько п'ятої години вибухи в Одесі місцеві мешканці чули унаслідок ракетної атаки на область. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.
Пізніше, біля дев'ятої ранку, одесити знову чули звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляли, що на той момент велась активна робота українських сил ППО по ворожих розвідувальних дронах.
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