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В Одесі пролунав вибух — ракетна небезпека для міста

10 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунав вибух — ракетна небезпека для міста
Дим від вибуху у місті. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі зараз, 10 квітня, пролунав гучний вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога, яка пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.  
 

В Одесі пролунав вибух — ракетна небезпека для міста - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає перебувати в безпеці та не покидати укриття.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Одесі

Сьогодні, 10 квітня, в Одесі та області оголошена повітряна тривога. Загроза пов'язана із використанням ворогом балістичних ракет.
 

В Одесі пролунав вибух — ракетна небезпека для міста - фото 3
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Окрім Одеського регіону, сигнал тривоги лунає у більшості південних областей України. А саме в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській. Також червоним кольором на мапі позначені Донецька та Луганська області і тимчасово окупована територія Криму.
 

В Одесі пролунав вибух — ракетна небезпека для міста - фото 4
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Вибухи в Одесі 10 квітня

Вибухи в Одесі сьогодні, 10 квітня, лунають із самого ранку. Близько п'ятої години вибухи в Одесі місцеві мешканці чули унаслідок ракетної атаки на область. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Пізніше, біля дев'ятої ранку, одесити знову чули звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляли, що на той момент велась активна робота українських сил ППО по ворожих розвідувальних дронах.

Одеса
вибух
повітряна тривога

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