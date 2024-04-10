В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города
В Одессе сейчас, 10 апреля, раздался громкий взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает находиться в безопасности и не покидать укрытие.
Воздушная тревога в Одессе
Сегодня, 10 апреля, в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Угроза связана с использованием врагом баллистических ракет.
Кроме Одесского региона, сигнал тревоги раздается в большинстве южных областей Украины. А именно в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Также красным цветом на карте обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупирована территория Крыма.
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Взрывы в Одессе 10 апреля
Взрывы в Одессе сегодня, 10 апреля, раздаются с самого утра. Около пяти часов утра взрывы в Одессе местные жители слышали в результате ракетной атаки на область. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.
Позже, около девяти утра, одесситы снова слышали звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщали, что на тот момент велась активная работа украинских сил ПВО по вражеским разведывательным дронам.
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