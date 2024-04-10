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В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города

10 апреля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города
Дым от взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе сейчас, 10 апреля, раздался громкий взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города - фото 1
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает находиться в безопасности и не покидать укрытие.

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В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города - фото 2
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Одессе

Сегодня, 10 апреля, в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Угроза связана с использованием врагом баллистических ракет.

В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города - фото 3
Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Кроме Одесского региона, сигнал тревоги раздается в большинстве южных областей Украины. А именно в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Также красным цветом на карте обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупирована территория Крыма.

В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города - фото 4
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Взрывы в Одессе 10 апреля

Взрывы в Одессе сегодня, 10 апреля, раздаются с самого утра. Около пяти часов утра взрывы в Одессе местные жители слышали в результате ракетной атаки на область. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Позже, около девяти утра, одесситы снова слышали звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщали, что на тот момент велась активная работа украинских сил ПВО по вражеским разведывательным дронам.

Одесса
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воздушная тревога

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